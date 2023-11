Finitura verde oliva e costruzione interamente in metallo per la quarta Spec Series della Smith & Wesson, sviluppata sulla base della pistola Performance Center M&P 9.

È la quarta Spec Series, la prima sotto il marchio Performance Center: costruita sulla base della piattaforma M&P 9, la nuova pistola Smith & Wesson (è disponibile a 999 dollari in un numero di pezzi limitato) promette prestazioni indiscutibilmente elevate.

Per l’aspetto è riconoscibile a prima vista: per il carrello e il fusto, realizzati interamente in metallo, la Smith & Wesson ha infatti scelto la finitura Cerakote verde oliva; e alla volata della canna filettata (122 millimetri, acciaio inossidabile) è agganciato un compensatore Faxon.

Le dimensioni sono quelle d’una pistola full size, 216 millimetri di lunghezza per 140 millimetri di spessore per 850 grammi; il sistema Core consente d’installare rapidamente un red dot, da utilizzare eventualmente insieme alle mire a punto bianco con inserti al trizio (la loro altezza è compatibile con l’impiego d’un moderatore di suono).

Della dotazione fanno parte due caricatori da 17 e due da 23 colpi calibro 9×19 mm, una moneta commemorativa e un coltello karamibt con lama di 57 millimetri.

