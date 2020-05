Sostieni le armerie: l’iniziativa di Sabatti per favorire la ripresa economica del settore

Sabatti lancia un’iniziativa che punta a sostenere le armerie e la ripresa economica del settore: è possibile siglare online la promessa d’acquisto dell’arma prescelta.

Se dopo l’emergenza sanitaria la ripresa economica tarderà a venire, il Paese ne risentirà in ogni sua articolazione. E quei settori specialistici (“un’armeria non è un centro estetico: se un’armeria chiude, non ne riapre un’altra al suo posto”) l’accuseranno particolarmente. È per questo che Sabatti lancia l’iniziativa Sostieni le armerie, grazie alla quale è possibile ordinare già da adesso il modello preferito presso l’armeria di fiducia e rendere meno difficile il riavvio della sua attività. Compilando il modulo online si sigla una promessa d’acquisto che sarà perfezionata direttamente con l’armiere prescelto. In questo modo si riducono i tempi di evasione e consegna degli ordini e si permette di gestire meglio la ripresa dell’attività.

