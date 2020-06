Springfield Armory Hellcat, la pistola microcompatta cambia colore

La Hellcat, pistola microcompatta di Springfield Armory, sarà disponibile anche in flat dark earth.

Non più solo il nero tipico del porto occulto: la Springfield Armory Hellcat, pistola microcompatta con caricatore da 11+1 o 13+1 colpi, sarà ora disponibile anche in desert flat dark earth. Dunque in entrambe le versioni, quella di base (610 dollari) e la Osp pronta per l’installazione rapida del punto rosso (643 dollari), il nero della canna e dei comandi farà contrasto con una tonalità diversa.

Non cambiano le caratteristiche fondamentali, da aggiungere chiaramente all’elevata capacità e alle dimensioni compatte (152 millimetri, 520 grammi). Lunga 76 millimetri, la canna rotomartellata a freddo mantiene infatti la rigatura destrorsa con passo 1:10. Rimangono immutati anche il grilletto flat, il calibro 9 mm e le piramidi alternate sulla texture del fusto in polimero, adesso però decisamente più chiaro.

