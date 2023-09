Taurus 58Hc Plus, la pistola .380 acp in quattro colori

La Taurus 58Hc Plus è una pistola compatta calibro .380 acp in azione mista.

Tungsteno, sabbia, flat dark earth e verde oliva: sono quattro le colorazioni della finitura Cerakote disponibili per la Taurus 58Hc Plus, pistola singola-doppia azione calibro .380 acp: la si trova spalmata sia sul carrello sia sul fusto in alluminio aeronautico; restano invece sempre le stesse le guancette in polimero.

1 di 4

Le dimensioni sono quelle d’una pistola compatta: la canna di 102 millimetri porta infatti la lunghezza complessiva a 180 millimetri; 880 grammi il peso. La sicurezza è affidata al blocco del percussore, al disconnettore ambidestro del cane e a un sistema di blocco manuale ai quali s’aggiunge l’indicatore di colpo camerato; nel caricatore se ne possono inserire fino a diciannove (+1). Della dotazione di serie fa parte anche una mira fissa a tre punti.

Del prezzo niente si sa: la Taurus non lo ha ancora comunicato, né per il mercato interno né per quello internazionale.

