Torna la Bushmaster Ba50

La Bushmaster torna a produrre la carabina Ba50, aggiornata in alcuni dettagli.

A poco più tre anni dal primo annuncio del ripristino del catalogo dopo le traversie del vecchio gruppo Remington, la Bushmaster fa sapere che nei prossimi giorni riporterà sul mercato la carabina Ba50, calibro .50 Bmg ridisegnata nelle procedure di caricamento ed estrazione.

Saranno due le versioni disponibili (lunghezza 1.441,45 millimetri, peso 13.380 grammi), entrambe messe in commercio a 6.879 dollari: differiranno per il colore dell’azione (telaio in alluminio aeronautico, scatola d’otturazione in lega d’alluminio 7075 T6), nera oppure flat dark eart.

In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio con finitura Cerakote, la canna (è del tipo pesante) misura 29”, ossia 737 millimetri (passo di rigatura 1:15”; filettatura 1:14”); la completano un freno di bocca a tre porte e un copricanna free floating 1913 in billet (355 millimetri), sormontato da una slitta Picatinny.

La Bushmaster s’è affidata alla Magpul per il calcio (è il Prs Gen3, regolabile), alla Ergo per l’impugnatura tattica a pistola, alla Bfi per il grilletto Target e il caricatore in acciaio da 10 colpi, infine alla Gg&G per il bipiede Lcb-3.

