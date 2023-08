Trijicon Rmr Hd, un nuovo red dot per pistola

La Trijicon ha presentato l’Rmr Hd, nuovo red dot per pistola sviluppato sulla base delle esigenze delle forze militari e di polizia.

Sviluppato appositamente per rispondere alle esigenze militari e law enforcement, dall’Rmr trae la forma dell’alloggio in alluminio forgiato 7075 T6, le lenti di qualità, l’elettronica robusta e l’impronta, così da essere utilizzabile sulle medesime basi: a tutto ciò però l’Rmr Hd, il nuovo red dot per pistola della Trijicon, aggiunge una serie di caratteristiche innovative; su tutte spicca il nuovo sensore di luce, che rileva quella della zona non dell’arma e dell’operatore, ma del bersaglio.

La Trijicon ha poi allungato la vita della batteria Cr2032 (può durare più di tre anni), aumentato la dimensione della finestra e affinato le caratteristiche del reticolo da 55 moa a opzioni multiple (circle-dot, da 1 o 3,25 moa); sono inoltre migliorati il feedback tattile dei tasti di regolazione, con click udibile (1 moa per click, fino a 135 moa), e la regolazione di luminosità su nove livelli (tre notturni); aumentato infine il campo visivo.

Lanciato sul mercato internazionale a 849 dollari, il Trijicon Rmr Hd misura 55x32x30 millimetri cui corrisponde un peso inferiore a 50 grammi.

