Trump: al lavoro per legge federale su porto d’armi

Donald Trump ha annunciato una legge federale sul porto d’armi.

Una legislazione così variegata non ha senso: l’amministrazione americana, ha fatto sapere Donald Trump durante un incontro con i lavoratori della Mack Trucks a Macungie, in Pennsylvania, sta lavorando a una legge federale sul porto d’armi.

Come spesso accade quando di mezzo c’è Trump, resta da capire come il provvedimento si declina nel concreto: è possibile che si voglia eliminare da tutte le legislazioni statali l’obbligo di richiedere una licenza per il porto occulto, oppure – così l’Nra – garantire che il permesso rilasciato da uno dei cinquanta Stati sia valido in automatico su tutto il territorio federale.

Al momento sono ventinove i parlamenti statali che hanno approvato il constitutional carry act, la legge che anche a chi viene da fuori consente di portare armi senza permesso.

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