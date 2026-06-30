Nuovo sito web per Mrr Bullets

Mrr Bullets ha lanciato una versione aggiornata del sito web, nel quale ha integrato una piattaforma per l’acquisto online.

Nel sito web che ha lanciato qualche giorno fa Mrr Bullets ha integrato una piattaforma e-commerce, dove si trovano innanzitutto accessori sia suoi sia Sightmark, Kilnier Armoury, Contessa e Sidhe; in più, è possibile ordinare carabine marcate Mrr rifles e visitare l’area dedicata all’outlet Sabatti, dove cacciatori e tiratori possono visionare una selezione di armi fine serie o di modelli da esposizione a prezzi convenienti.

Di fatto, il portale è la versione digitale dello showroom di Ponte Zanano (Bs), dove si possono esaminare i modelli di persona e chiedere consigli prima dell’acquisto.

«Il nostro obiettivo è colmare il divario» commenta Luciano Galloni, amministratore di Mrr Bullets, «tra la tradizionale esperienza in armeria e le esigenze del consumatore digitale moderno». A chi vuole assemblare «uno chassis Sabatti personalizzato per il tiro sportivo a lunga distanza o cerca un’ottica di qualità per equipaggiare la propria carabina rigata il sito web Mrr offre una navigazione semplice e intuitiva».

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