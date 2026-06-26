Lo speciale «Il calibro 9x19 per le armi corte» disponibile nello shop di Np19

Nello shop di Newpaper19, la casa editrice che pubblica Armi Magazine, è disponibile lo speciale «Il calibro 9×19 per le armi corte», acquistabile nella versione cartacea e in quella digitale.

Alla fine del 2021 la Camera approvò il ddl «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020» e, chiudendo definitivamente un’era, eliminò il divieto di importare e vendere armi corte 9×19 (o 9 Luger, o 9 parabellum), il calibro protagonista del nuovo speciale monografico (80 pagine) di Armi Magazine, già disponibile nello shop online di Newpaper19, dov’è possibile acquistare la versione digitale (5 euro) e quella cartacea (10+4 di spese di spedizione).

Con questo speciale, a quasi cinque anni dalla liberalizzazione, gli esperti di Armi Magazine intendono fare il primo bilancio, che si declina in ricette di ricarica e in recensioni delle munizioni e delle armi più rappresentative.

Mentre si sfoglia lo speciale, non si può che ricordare che a lungo l’Italia ha vissuto un paradosso: da anni il 9×19 circolava in armeria, dapprima soltanto con la palla in piombo per i revolver, dal 2011 anche in versione camiciata (o ramata) nelle armi lunghe.

Più che anacronistico, quello per le armi corte era un limite assurdo, tanto più se si considera che, dal punto di vista balistico e prestazionale, il 9×19 mm parabellum è del tutto identico al 9×21, suo surrogato nazionale presentato a metà degli anni Ottanta.

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