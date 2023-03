Ufficiale la quota sospesa per iscriversi all’Auda

Per iscriversi all’Auda si può contare anche sulle donazioni destinate alla cosiddette quote sospese.

Chi desidera o ha bisogno d’iscriversi all’Auda, Associazione utilizzatori delle armi, ma si trova in difficoltà economiche da ora in poi potrà contare sulle donazioni catalogate come quote sospese, che confluiranno in un fondo dedicato. «I soldi sono in cassa lo stesso» nota l’Auda «ma [saremo] più consistenti dal punto di vista numerico».

La mossa intende dunque favorire l’inserimento di nuovi soci, che allo scadere dell’annualità potranno decidere se rinnovare l’iscrizione; nel frattempo il peso specifico dell’Auda aumenta.

