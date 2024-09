Ufficiali le nomination per i Caliber awards 2024

La Nasgw e la Professional outdoor media association hanno ufficializzato i ventuno finalisti in gara per i Caliber awards 2024.

Anche se ufficialmente in gara c’è la filiale Usa, con piacere si rintraccia un po’ d’Italia tra i finalisti dei Caliber awards 2024, i premi che la Nasgw, l’associazione dei grossisti americani di materiale sportivo, assegnerà il prossimo 15 ottobre in collaborazione con la Professional outdoor media association: due dei modelli selezionati tra i fucili migliori dell’ultimo anno (si conta a partire dal 1° novembre 2023) sono usciti infatti dalle fabbriche Beretta; si tratta dell’A300 Ultima competition e del 1301 Tactical Mod.2.

Sono sette le categorie in concorso: per ciascuna i diciotto giurati hanno scelto tre prodotti che spiccano per specificità, valore, dimostrazione d’ingegno e capacità di rispondere alle necessità del mercato.

Pistola

Fucile

Beretta A300 Ultima competition

A300 Ultima competition Beretta 1301 Tactical Mod. 2

1301 Tactical Mod. 2 Weatherby Sorix

Carabina

Munizione

Cci UpperCut .22 lr

UpperCut .22 lr Hornady .22 Arc

.22 Arc Winchester 400 Legend Deer season Xp

Ottica

Leupold Mark 4hd

Mark 4hd Pulsar Thermion 2 Lrf XL50

Thermion 2 Lrf XL50 Sig Sauer Romeo-X Enclosed

Accessorio

American outdoor Caldwell claymore pullpuo

Caldwell claymore pullpuo CobraTec Otf utility knife side button

Otf utility knife side button Radian weapons Afterburner + Ramjet (per Sig P365 3,1”)

Moderatore di suono

Dead air Lazarus 6

Lazarus 6 Rugged SurgeX

SurgeX SilencerCo Spectre 9

