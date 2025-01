Un altro indizio sulla pistola nata dalla collaborazione tra Glock e Aimpoint

In attesa del 7 gennaio, data della presentazione ufficiale, l’Aimpoint ha svelato qualche dettaglio del red dot che accompagnerà la nuova pistola Glock.

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: per alimentare l’attesa per il 7 gennaio, data della presentazione ufficiale, l’Aimpoint ha annunciato qualche dettaglio della nuova pistola che ha sviluppato insieme alla Glock.

Il suo contributo, ci s’aspettava, ha generato un red dot: ha un design compatto («il più compatto della linea al momento in produzione»), e incorpora una tecnologia che gli rende possibile esprimersi anche nei contesti più difficili, e di rimanere affidabile e correttamente azzerato anche dopo aver sparato in condizioni complicate.

La parola chiave è versatilità: il red dot Aimpoint che correderà la nuova pistola Glock è adeguato «all’uso professionale, al porto occulto, all’impiego sportivo».

