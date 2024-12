Glock annuncia collaborazione con Aimpoint

Il 7 gennaio la Glock svelerà il prodotto della propria collaborazione con l’Aimpoint.

È bastato l’annuncio per far schizzare in alto l’attenzione, e pazienza se per scoprire la fine della storia occorre aspettare che passino le feste: non passa mai sotto silenzio una nota della Glock, anche se stringatissima come quella con cui ha fatto sapere che il 7 gennaio svelerà il prodotto della propria collaborazione con l’Aimpoint.

Per ora ci sono soltanto l’annuncio, la data, il conto alla rovescia (finisce quanto in Italia saranno le 15) e lo slogan, ambiziosissimo: «la perfezione incontra la performance».

