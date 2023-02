Un nuovo colore per la Magnum Research Desert Eagle

Dallo Shot Show 2023 la Magnum Research Desert Eagle è disponibile anche nella variante Black cherry.

Black cherry, più o meno come dire amarena: si chiama così il trattamento Cerakote che Magnum Research ha deciso d’impiegare per aumentare il numero di versioni in cui è offerta la Desert Eagle; la nuova variante è già disponibile sia in .50 Ae (sette colpi) sia in .44 magnum (otto colpi).

Salgono dunque a undici le finiture a catalogo: erano infatti già presenti le versioni Black, Black tiger stripe, Brushed chrome, Burnt bronze, Case hardened, Polished chrome, Titanium gold, Titanium gold tiger stripe, Tungsten e White matte distressed.

La Black cherry conserva tutte le caratteristiche tecniche del modello base: sicura ambidestra, slitta Picatinny, freno di bocca integrale, guancette grippanti. Di base la canna misura 152 millimetri e porta la lunghezza complessiva e il peso dell’arma rispettivamente a 273 millimetri e 2.040 grammi; aftermarket è acquistabile una canna più lunga, da 254 millimetri.

