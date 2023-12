Una nuova colorazione per la Beretta 80X Cheetah

Nel catalogo della Beretta Usa entra l’80X Cheetah Green, che nel corso del 2024 sarà disponibile anche in Italia.

Dopo la Black (854 euro) e la Bronze, anche la Green che dopo il lancio in America nei prossimi mesi sarà disponibile anche in Italia a 947 euro: s’amplia il catalogo delle varianti in cui la Beretta declina l’80X Cheetah, pistola calibro .380 acp dalle dimensioni compatte (o addirittura microcompatte: 173 millimetri per circa 710 grammi da scarica).

Cambia il colore del fusto, non le caratteristiche tecniche dell’arma: la canna misura 99 millimetri; il grilletto X-Treme S funziona in azione mista, singola-doppia; il caricatore ospita 13 colpi (ma è disponibile anche la variante ridotta da 10); il carrello è del tipo optic-ready, per la rapida installazione del red dot (d’altra parte ora quasi tutte le pistole sono così: avete visto l’Insurrection, l’ultima novità di Cabot Guns?).

