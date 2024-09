Una nuova Heckler & Koch per l’esercito tedesco

La G210 dell’esercito tedesco, carabina di precisione a corto raggio calibro 7,62×51 mm, sarà l’Heckler & Koch Mr308A6.

Dopo l’Hk437 calibro .300 blackout (si chiamerà G39 Sd) per il Comando delle forze speciali, nel giro di pochi mesi la Heckler & Koch ottiene un’altra commessa dalla Bundeswehr: come arma di precisione a corto raggio calibro 7,62×51 mm (in contemporanea arriverà anche una nuova versione della cartuccia) l’esercito tedesco infatti userà il modello Mr308A6, che ha vinto il bando per il G210. La consegna del lotto, 500 armi, è prevista per il 2025.

La Heckler & Koch ha sviluppato il modello Mr308A6 appositamente per questa gara, e lo scorso febbraio lo ha svelato al pubblico nel corso della fiera di settore Enforce Tac; si tratta di una carabina semiautomatica a presa di gas con la leva di caricamento posizionata sul fianco.

