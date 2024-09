La Marlin Trapper Series Model 1894 anche in .357 magnum

La Ruger ha annunciato che oltre che in .44 Remington magnum la carabina a leva Marlin Trapper Series Model 1894 torna disponibile anche in .357 magnum.

Oltre che nel .44 Remington magnum annunciato all’inizio dell’estate, la Marlin Trapper Series Model 1894 è disponibile anche in .357 magnum (otto colpi nel caricatore tubolare, nove in .38 special): lo ha annunciato la Ruger, che da quando ha acquisito il marchio sta tentando di ripopolarne il catalogo reintroducendo i classici.

Tra i due calibri non cambiano né l’aspetto, definito dal calcio laminato e dall’impiego diffuso dell’acciaio inossidabile con finitura opaca, né le caratteristiche tecniche, dalla leva oversize alla canna di 410 millimetri (filettatura ½x28, passo di rigatura 1:16”; lunghezza complessiva 845 millimetri, peso 2.860 grammi) fino alla sicura cross-bolt.

A differenza che nella Sbl, nella Trapper Series non si trova la slitta Picatinny, ma le mire Skinner (a lama quella frontale, regolabile la tacca posteriore). La Ruger ha confermato in 1.499 dollari il prezzo al pubblico internazionale; in Italia l’eventuale distribuzione passerà dalla Bignami.

