Una Ruger premiata come arma migliore del 2024

La Nasgw e la Professional outdoor media association hanno assegnato alla Ruger American Rifle Generation II il più importante dei Caliber award, quello per l’arma migliore presentata nel 2024.

Cambia il marchio, non la proprietà: dopo la Marlin Model 336 Classic nel 2023, nel 2024 la Nasgw (National association of sporting goods wholesalers) e la Professional outdoor media association hanno deciso di premiare una Ruger come arma migliore del 2024; si tratta della carabina American Rifle Generation II (avete visto il video della nostra prova in poligono?), che oltre a quello di categoria vince il più importante tra i Caliber award. La Ruger s’è assicurata anche l’Appreciation award come miglior produttore di armi del 2024.

È opportuno segnalare anche il riconoscimento per la Smith & Wesson Bodyguard 2.0 come miglior pistola, per lo Weatherby Sorix come miglior fucile a canna liscia e per l’Hornady .22 arc come miglior munizione.

Caliber award 2024: i premi Nasgw per i migliori prodotti

Novità in assoluto : Ruger American Rifle Generation II

: Ruger American Rifle Generation II Pistole : Smith & Wesson Bodyguard 2.0

: Smith & Wesson Bodyguard 2.0 Carabine : Ruger American Rifle Generation II

: Ruger American Rifle Generation II Fucili : Weatherby Sorix

: Weatherby Sorix Munizioni : Hornady .22 arc

: Hornady .22 arc Ottiche : Leupold Mark 4hd

: Leupold Mark 4hd Moderatori di suono : Rugged Suppressors -SurgeX

: Rugged Suppressors -SurgeX Accessori: Caldwell Claymore PullPup

Appreciation award 2024: i premi Nasgw per i migliori produttori

Innovatori : Sig Sauer

: Sig Sauer Armi : Ruger

: Ruger Ottiche : Holosun

: Holosun Munizioni : Hornady

: Hornady Accessori : Dead Air

: Dead Air Importatori: Pmc

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.