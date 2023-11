.22 Arc, una nuova munizione Hornady per le carabine semiautomatiche

La Hornady ha sviluppato la munizione .22 Arc, impiegabile nelle carabine semiautomatiche ma anche nelle bolt-action.

È sviluppata appositamente per il caricatore dell’Ar-15 per cui Hornady promette prestazioni affini a quelle del .22-250 Remington, ma oltre che nelle carabine semiautomatiche la si può impiegare con profitto anche nelle bolt-action: si chiama .22 Arc, acronimo che sta Advanced rifle cartridge e che nelle presentazioni s’accompagna all’appellativo double deuce, a richiamare la triple deuce del .222 Remington.

Si tratta d’una munizione compatta (overall length 2,26”, ossia 57,4 millimetri) caratterizzata da un elevato coefficiente balistico e da una camera d’aria tra la punta in polimero e l’anima, per contenere il peso e spostare all’indietro il centro di gravità.

Sviluppata con le stesse tecniche alla base del 6 mm Arc, entro la fine del 2023 la munizione .22 Arc sarà disponibile in tre diversi caricamenti: con palla Eld-Vt V-Match di 62 grani; con palla Eld Match di 88 grani; infine con palla Eld Match Black di 75 grani.

In America oltre che per il tiro sportivo se ne prevede l’impiego anche per la caccia ai varmint; bisognerà attendere un po’ per capire tempi e costi della distribuzione internazionale.

