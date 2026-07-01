Una Weatherby Mark V per i 250 anni degli Stati Uniti

Weatherby ha annunciato la Mark V 250th Anniversary, la carabina bolt-action con la quale celebra i due secoli e mezzo dalla Dichiarazione d’indipendenza.

Un quarto di pollice per un quarto di millennio: è questa la formula con la quale, a una manciata di giorni dal 4 luglio, Weatherby annuncia il lancio di una Mark V calibro .257 Weatherby magnum in edizione limitata – l’ha chiamata 250th Anniversary – con la quale intende celebrare i due secoli e mezzo dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti.

La matrice patriottica è evidente in tutti i dettagli, a partire dal fondello del caricatore, sul quale insieme a incisioni intricate in filigrana e all’emblema commemorativo campeggia il motto nazionale «In God we trust».

Il sapore d’America è forte anche nelle zigrinature del legno di noce: su ciascuno dei due lati dell’astina spiccano 25 stelle, che rappresentano i 50 Stati dell’Unione, e 13 linee ondulate, per ricordare le 13 colonie che si dichiararono indipendenti dalla corona inglese; sul calcio Montecarlo, finito lucido a olio, con coccia in ebano e inserti in acero, Weatherby si è invece ispirata alla fiamma della torcia tenuta in mano dalla Statua della libertà.

È custom anche l’azione, i cui riflessi Weatherby ha ottenuto mediante una procedura che prevede un riscaldamento a temperatura elevata e un raffreddamento rapido; il numero di serie, speciale, inizia col prefisso 250-.

Lunga 1.184 millimetri cui corrisponde un peso di 3.720 grammi (343 millimetri la length of pull), la Mark V 250 costa un centesimo meno di 6.500 dollari.

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