Lonato si prepara alla Coppa del mondo di tiro a volo

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ArmiMagazine.it
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Lonato si prepara alla Coppa del mondo di tiro a volo - piattelli
© Francesca Leslie / shutterstock

Lonato del Garda sta per ospitare la Coppa del mondo di tiro a volo: le finali sono in programma martedì 7 e sabato 11.

Nelle prossime due settimane Lonato del Garda si troverà al centro dell’interesse internazionale: è qui, al Trap Concaverde, che si terrà la prossima tappa della Coppa del mondo Issf di tiro a volo, il cui inizio ufficiale è in programma venerdì, data fissata per l’arrivo delle delegazioni; si comincia con lo skeet (martedì 7 le finali), si prosegue con il trap.

Il calendario delle finali

Martedì 7 luglio

  • 16.30 Skeet donne
  • 18.00 Skeet uomini

Sabato 11 luglio

  • 16.30 Trap donne
  • 18.00 Trap uomini

Domenica 12 luglio

  • 16.30 Trap mixed team

Gli italiani convocati

Skeet

  • Uomini: Tammaro Cassandro, Valerio Palmucci, Erik Pittini, Gabriele Rossetti, Domenico Simeone
  • Donne: Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini, Giada Longhi, Martina Maruzzo

Trap

  • Uomini: Lorenzo Ferrari, Erminio Frasca, Matteo Marongiu, Daniele Resca, Diego Valeri
  • Donne: Alessandra Della Valle, Martina Grioni, Jessica Rossi, Erica Sessa, Silvana Stanco

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