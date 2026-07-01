Lonato si prepara alla Coppa del mondo di tiro a volo

Lonato del Garda sta per ospitare la Coppa del mondo di tiro a volo: le finali sono in programma martedì 7 e sabato 11.
Nelle prossime due settimane Lonato del Garda si troverà al centro dell’interesse internazionale: è qui, al Trap Concaverde, che si terrà la prossima tappa della Coppa del mondo Issf di tiro a volo, il cui inizio ufficiale è in programma venerdì, data fissata per l’arrivo delle delegazioni; si comincia con lo skeet (martedì 7 le finali), si prosegue con il trap.
Il calendario delle finali
Martedì 7 luglio
- 16.30 Skeet donne
- 18.00 Skeet uomini
Sabato 11 luglio
- 16.30 Trap donne
- 18.00 Trap uomini
Domenica 12 luglio
- 16.30 Trap mixed team
Gli italiani convocati
Skeet
- Uomini: Tammaro Cassandro, Valerio Palmucci, Erik Pittini, Gabriele Rossetti, Domenico Simeone
- Donne: Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini, Giada Longhi, Martina Maruzzo
Trap
- Uomini: Lorenzo Ferrari, Erminio Frasca, Matteo Marongiu, Daniele Resca, Diego Valeri
- Donne: Alessandra Della Valle, Martina Grioni, Jessica Rossi, Erica Sessa, Silvana Stanco
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