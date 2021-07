Utilizzo delle munizioni in piombo, il sondaggio Unarmi per i tiratori

Che succederà se l’Europa deciderà di vietare l’utilizzo delle munizioni in piombo? Unarmi ha preparato un sondaggio per i tiratori.

Il regolamento Echa che intende vietare l’utilizzo delle munizioni in piombo impatta sulla pratica quotidiana; per renderlo chiaro Unarmi ha preparato un sondaggio rivolto ai tiratori, che così possono far capire come cambierebbero le loro abitudini se il documento fosse approvato. Incrociati con quelli del sondaggio per i gestori dei poligoni, i risultati permetteranno di evidenziare tutti gli effetti dell’eventuale divieto. Unarmi presenterà i risultati a Echa, Commissione europea e governo italiano per chiedere lo stralcio del regolamento o quantomeno dei punti critici. Perché il sondaggio abbia la massima efficacia statistica, è utile che rispondano più tiratori possibili.

Unarmi suggerisce inoltre di aderire alla causa contro Bruxelles promossa da Firearms United Network alla Corte di Giustizia europea. Può aderire chiunque si senta danneggiato dall’eventuale divieto di usare munizioni in piombo. Per presentare il documento (va spedito per posta a Court of Justice of the European Union, European Union Court, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg; si può compilare anche in italiano) c’è tempo fino al 19 luglio.

