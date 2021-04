Vendita di armi in America, la situazione

Continua il momento positivo per la vendita di armi in America.

La prima settimana di aprile, quella che si è chiusa sabato 10, fa registrare una nuova impennata negli incassi legati alla vendita di armi in America. L’osservatorio Nasgw registra 83.652.681 dollari in sette giorni, a fronte dei 55.815.234 dello stesso periodo del 2020 (+49,87%) e ai 51.934.806 della media triennale. Il picco si è concentrato in Texas; dati rilevanti anche in Pennsylvania, Florida e North Carolina.

Il mercato delle munizioni ha fatturato 8.803.754 dollari a fronte degli 8.104.386 del 2020 (+8,63%) e dei 5.268.650 della media triennale. Decisamente su anche il settore delle ottiche, con 3.862.550 dollari in cassa (+92,02% rispetto ai 2.011.572 del 2020).

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.