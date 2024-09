Vote 2024: Ruger lancia la carabina 10/22 elettorale

La 10/22 Vote 2024 è la carabina .22 lr da collezione con cui la Ruger celebra le elezioni presidenziali del 5 novembre.

Tra le carabine da collezione che la Ruger sta annunciando nel 2024 non ci sono soltanto quelle prodotte per festeggiare il 75° anniversario della fondazione: nelle scorse ore ha infatti lanciato una versione patriottica della propria 10/22, a un costo accessibile (449 dollari), con la quale intende celebrare le elezioni presidenziali del prossimo cinque novembre; nella Collector’s Series entra dunque la Vote 2024, «il modo migliore per iniziare una collezione di 10/22, di incrementare una esistente o semplicemente onorare il diritto di votare».

Sul calcio sintetico Modular Stock System, con dorso basso e length of pull standard (343 millimetri), risalta la bandiera americana, stampata tramite hydro dipping; lunga 18,5” (470 millimetri; passo di rigatura 1:16”; filettatura ½x28) la canna in lega d’acciaio è invece ricoperta da una finitura nera satinata.

Per proteggere il grilletto Bx-Trigger (peso di sgancio 1.135-1.360 grammi, precorsa minima, reset positivo) la Ruger ha stabilizzato al calore il polimero del ponticello, rinforzato in fibra di vetro. La dotazione della Ruger 10/22 Vote 2024 (978 millimetri, 2.225 grammi) si completa infine con caricatore da dieci colpi calibro .22 lr, mira frontale in fibra ottica e tacca posteriore; del tipo cross-bolt la sicura manuale.

