Altre due carabine 10/22 Sporter per il 75° anniversario Ruger

Per festeggiare il 75° anniversario la Ruger ha annunciato due carabine rimfire 10/22 Sporter con canna in lega d’acciaio satinata nera.

Non in acciaio inossidabile come quelle presentate alla fine del 2023, a pochi giorni dall’inizio delle celebrazioni, ma in lega d’acciaio con finitura nera satinata: si presenta così la canna rotomartellata a freddo (misura 470 millimetri; passo di rigatura 1:16”) delle due nuove carabine rimfire 10/22 con le quali la Ruger intende festeggiare i settantacinque anni d’attività; con la stessa intenzione ha prodotto e messo in commercio le versioni speciali di No.1, Sr1911, Lcp Max e Mark IV.

Anche in quest’allestimento sono due le versioni disponibili, col calcio in legno verniciato oppure no; disponibili fino alla fine del 2024 (in Italia la distribuzione del marchio passa dalla Bignami), sul mercato internazionale entrambe costano 379 dollari.

Le caratteristiche tecniche sono quelle tipiche del modello, arricchito dal logo 75th Anniversary: caricatore di 10 colpi calibro .22 lr; lunghezza complessiva di 940 millimetri; peso 2.360 grammi; ponticello in polimero rinforzato in fibra di vetro e stabilizzato al calore; mira frontale a perla in oro; tacca posteriore regolabile; infine, sicura manuale cross-bolt.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.