Weatherby Mark V Backcountry 2.0, la carabina bolt action in tre varianti

Disponibile in tre versioni, la Weatherby Mark V Backcountry 2.0 è la nuova carabina bolt action con calcio in fibra di carbonio e calciolo 3DHEX.

Il calcio in fibra di carbonio e il calciolo 3DHEX in lattice uscito da una stampante 3D tengono a battesimo la Mark V Backcountry 2.0, la nuova carabina bolt action di Weatherby che ha deciso di realizzarla in tre versioni differenti. Oltre al modello standard (2.499-2.599 dollari) sono infatti disponibili le varianti Carbon, con canna in fibra di carbonio (2.999-3.099 dollari), e Ti, con azione in titanio (3.349-3.449 dollari).

Rigido e resistente ma leggero, il calcio Peak 44 Blacktooth in fibra di carbonio contiene il peso del modello base tra 2.360 e 2.450 grammi; si sale a 2.630 nella Carbon e si scende fino a 2.130 nella Ti. Peraltro la sua colorazione permette di riconoscere a prima vista il modello con azione in titanio; invece che verde scuro e marrone come negli altri due allestimenti, è infatti grigio con effetti spugnatura bianchi. L’altra novità è il calcio assorbirinculo 3DHEX, la cui struttura ad alveare dilata nel tempo l’effetto rinculo smorzandone gli effetti. Per il bedding Weatherby ha scelto non il classico alluminio, ma la costruzione Rock Solid Carbon Link. Garantite sub moa come tutte le carabine Mark V, le Backcountry 2.0 si completano con freno di bocca Accubrake ST a 30 luci, grilletto TriggerTech e otturatore scanalato (54°); la manetta, in alluminio, è scheletrizzata e maggiorata.

Weatherby Mark V Backcountry 2.0: nove i calibri disponibili

La finitura Cerakote Patriot Brown impreziosisce azione, canna e ponticello del modello base e della variante Carbon; la Cerakote Graphite Black protegge otturatore, manetta e sicura anche della Ti. La carabina bolt action Weatherby Mark V Backcountry 2.0 è disponibile nei calibri .257 Weatherby Magnum, .270 Weatherby Magnum, .300 Weatherby Magnum, 6,5-.300 Weatherby Magnum (anche per mancini) e poi .240 Weatherby Magnum, .280 Ackley Improved, .308 Winchester, 6,5 Creedmoor e 6,5 Weatherby RPM.

