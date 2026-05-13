1776 Commemorative Edition, il tributo di Ed Brown ai 250 anni degli Stati Uniti

Nel 2026 ricorrono 250 anni dall’indipendenza degli Stati Uniti: Ed Brown festeggia l’anniversario con la pistola semiautomatica 1776 Commemorative Edition.

Prima ancora che dall’incisione sul carrello, sul quale si legge «250 years of freedom», la dedica è evidente dalla silhouette dei tagli di presa: non è solo l’immaginazione a suggerire che in quel dettaglio la 1776 Commemorative Edition, la pistola semiautomatica stile 1911 con la quale Ed Brown celebra i 250 anni dall’indipendenza dalla corona inglese, omaggi la bandiera americana.

Sul piano tecnico si tratta di una pistola full size (5”, ossia 127 millimetri, la canna; 216 millimetri la lunghezza totale, 1.135 grammi il peso) con caricatore monofilare di otto colpi calibro .45 acp; il fusto è del tipo government. Ed Brown ha impreziosito l’arma con mira frontale a perla in oro, zigrinatura 25 lpi e guancette micarta; sul mercato internazionale il prezzo è pari a 3.420 dollari.

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