Armi Magazine giugno 2026 è in edicola!

Armi Magazine giugno 2026 vi aspetta in edicola (prezzo, per tutto il 2026, 7,50 euro) con tante novità, curiosità e anteprime. In copertina campeggia un’edizione speciale della Beretta 80X Cheetah (“ghepardo” in inglese) Tactical: alla canna filettata è applicato un compensatore che rende ancor più controllabile l’arma allo sparo. Inoltre, due guancette G10 nere con texture aggressiva avvolgono lo speciale fusto anodizzato color bronzo

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine giugno 2026, oltre alla Beretta 80X Cheetah Tactical Special Edition cal. .380 Auto, possiamo segnalare: Springfield Armory 2020 Rimfire Target cal. .22 Lr e Smith & Wesson M&P22X cal. .22 Lr.

La Jumbo Dazzle S di Kral Arms – in prova nel calibro 5,5 mm – è un’imponente carabina Pcp dal prezzo concorrenziale che dimostra una notevole costanza nell’erogazione del getto d’aria.

In primo piano, la legge di conversione – con gli emendamenti – del tanto atteso “decreto sicurezza”, sul quale è stata posta la fiducia ed è entrato in vigore il 25 aprile scorso, concentrandoci sugli aspetti che coinvolgono (potenzialmente) detentori, utilizzatori e appassionati di armi e outdoor.

Mancano poche settimane al 3 ottobre quando saranno trascorsi esattamente 500 anni dalla data del primo documento ufficiale redatto da Bartolomeo Beretta che fissava il pagamento di 296 ducati per 185 canne di archibugio per l’arsenale di Venezia. Mezzo millennio che ha visto alternarsi 15 generazioni di Beretta che hanno composto un’epopea entusiasmante di una realtà capace di evolvere e innovare, senza mai perdere il legame con la propria identità e la propria storia.

Concludiamo lo studio sul calibro .38 Smith & Wesson “Short” avviato nel numero precedente della rivista, prendendo in esame i proiettili da noi utilizzati e le relative ricariche, aggiungendo alcune osservazioni e raccomandazioni.

Tre giorni di fiera di fiera, grazie a un pubblico assiduo e numerosissimo, hanno lanciato Eos (European outdoor show) 2026 al record storico di 40mila visitatori. E le novità non sono mancate, anzi… Ve ne proponiamo 200 tra armi corte e lunghe, aria compressa, munizioni, ottiche, accessori e abbigliamento.

Anche alla Bignami Hausmesse, la fiera professionale che il distributore bolzanino organizza ogni anno nella sua sede di Ora, in mostra le novità 2026 di Colt, Cz, Daniel Defense, Glock, Ruger, Savage, Steyr, Walther e Zeiss.

E ancora, su Armi Magazine giugno 2026, la rubrica ‘Questione di legge’ e i quesiti legali nelle pagine del Consorzio armaioli italiani, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.