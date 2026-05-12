L’Italia chiude in testa al medagliere la tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo

Un oro, un argento, un bronzo: Italia prima nella tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo.

Abbinandosi all’oro di Gabriele Rossetti e al bronzo di Martina Bartolomei nello skeet individuale, l’argento conquistato dalla coppia Stanco-De Filippis nella gara mista di trap consente all’Italia di chiudere in testa al medagliere la tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo.

Tra quelle che hanno vinto l’oro, nessun’altra nazione è riuscita a ottenere un secondo podio. Peraltro, l’Italia chiude prima non solo per il peso, ma anche per il numero totale di medaglie, tre: due ne ha vinte soltanto la Cina, che però deve accontentarsi di un argento e di un bronzo.

Trap

Uomini

Tolga N Tuncer (Tur, 29) Derrik Mein (Usa, 28) Qi Ying (Chn, 23)

Donne

Penny Smith (Aus, 30) Fatima Galvez (Esp, 25) Zuzana Rehak Stefecekova (Svk, 21)

Mixed team

Taipei (Liu-Yang, 36) Italia (Stanco-De Filippis, 33) India (Neeru-Kapoor, 24)

Skeet

Uomini

Gabriele Rossetti (Ita, 35) Sven Korte (Ger, 34) Shotaro Toguchi (Jpn, 30)

Donne

Assem Orynbay (Kaz, 33) Yiting Jiang (Chn, 30) Martina Bartolomei (Ita, 27)

Il medagliere

Italia: 3 (1 oro, 1 argento, 1 bronzo) Australia: 1 (1 oro) Kazakhistan: 1 (1 oro) Taipei: 1 (1 oro) Turchia: 1 (1 oro) Cina: 1 (1 argento, 1 bronzo) Spagna: 1 (1 argento) Germania: 1 (1 argento) Stati Uniti: 1 (1 argento) India: 1 (1 bronzo) Giappone: 1 (1 bronzo) Slovacchia: 1 (1 bronzo)

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