L’Italia chiude in testa al medagliere la tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo

Di
ArmiMagazine.it
-
L’Italia chiude in testa al medagliere la tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo
Silvana Stanco e Mauro De Filippis vincono la medaglia d'argento nella tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo • (foto Andrea Caroppo / Issf)

Un oro, un argento, un bronzo: Italia prima nella tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo.

Abbinandosi all’oro di Gabriele Rossetti e al bronzo di Martina Bartolomei nello skeet individuale, l’argento conquistato dalla coppia Stanco-De Filippis nella gara mista di trap consente all’Italia di chiudere in testa al medagliere la tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo.

Tra quelle che hanno vinto l’oro, nessun’altra nazione è riuscita a ottenere un secondo podio. Peraltro, l’Italia chiude prima non solo per il peso, ma anche per il numero totale di medaglie, tre: due ne ha vinte soltanto la Cina, che però deve accontentarsi di un argento e di un bronzo.

Trap

Uomini

  1. Tolga N Tuncer (Tur, 29)
  2. Derrik Mein (Usa, 28)
  3. Qi Ying (Chn, 23)

Donne

  1. Penny Smith (Aus, 30)
  2. Fatima Galvez (Esp, 25)
  3. Zuzana Rehak Stefecekova (Svk, 21)

Mixed team

  1. Taipei (Liu-Yang, 36)
  2. Italia (Stanco-De Filippis, 33)
  3. India (Neeru-Kapoor, 24)

Skeet

Uomini

  1. Gabriele Rossetti (Ita, 35)
  2. Sven Korte (Ger, 34)
  3. Shotaro Toguchi (Jpn, 30)

Donne

  1. Assem Orynbay (Kaz, 33)
  2. Yiting Jiang (Chn, 30)
  3. Martina Bartolomei (Ita, 27)

Il medagliere

  1. Italia: 3 (1 oro, 1 argento, 1 bronzo)
  2. Australia: 1 (1 oro)
  3. Kazakhistan: 1 (1 oro)
  4. Taipei: 1 (1 oro)
  5. Turchia: 1 (1 oro)
  6. Cina: 1 (1 argento, 1 bronzo)
  7. Spagna: 1 (1 argento)
  8. Germania: 1 (1 argento)
  9. Stati Uniti: 1 (1 argento)
  10. India: 1 (1 bronzo)
  11. Giappone: 1 (1 bronzo)
  12. Slovacchia: 1 (1 bronzo)

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE