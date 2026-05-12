L’Italia chiude in testa al medagliere la tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo

Un oro, un argento, un bronzo: Italia prima nella tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo.
Abbinandosi all’oro di Gabriele Rossetti e al bronzo di Martina Bartolomei nello skeet individuale, l’argento conquistato dalla coppia Stanco-De Filippis nella gara mista di trap consente all’Italia di chiudere in testa al medagliere la tappa kazaka di Coppa del mondo di tiro a volo.
Tra quelle che hanno vinto l’oro, nessun’altra nazione è riuscita a ottenere un secondo podio. Peraltro, l’Italia chiude prima non solo per il peso, ma anche per il numero totale di medaglie, tre: due ne ha vinte soltanto la Cina, che però deve accontentarsi di un argento e di un bronzo.
Trap
Uomini
- Tolga N Tuncer (Tur, 29)
- Derrik Mein (Usa, 28)
- Qi Ying (Chn, 23)
Donne
- Penny Smith (Aus, 30)
- Fatima Galvez (Esp, 25)
- Zuzana Rehak Stefecekova (Svk, 21)
Mixed team
- Taipei (Liu-Yang, 36)
- Italia (Stanco-De Filippis, 33)
- India (Neeru-Kapoor, 24)
Skeet
Uomini
- Gabriele Rossetti (Ita, 35)
- Sven Korte (Ger, 34)
- Shotaro Toguchi (Jpn, 30)
Donne
- Assem Orynbay (Kaz, 33)
- Yiting Jiang (Chn, 30)
- Martina Bartolomei (Ita, 27)
Il medagliere
- Italia: 3 (1 oro, 1 argento, 1 bronzo)
- Australia: 1 (1 oro)
- Kazakhistan: 1 (1 oro)
- Taipei: 1 (1 oro)
- Turchia: 1 (1 oro)
- Cina: 1 (1 argento, 1 bronzo)
- Spagna: 1 (1 argento)
- Germania: 1 (1 argento)
- Stati Uniti: 1 (1 argento)
- India: 1 (1 bronzo)
- Giappone: 1 (1 bronzo)
- Slovacchia: 1 (1 bronzo)
Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.