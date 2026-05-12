Beretta Titan, il primo one-off per celebrare i 500 anni della Casa

Beretta ha svelato il primo dei 10 pezzi unici pensati per la celebrazione dei 500 anni: si chiama Titan ed è una carabina semiauto sportiva in 6,5 Grendel con soluzioni inedite sia dal punto di vista estetico sia meccanico.

Beretta presenta il primo pezzo unico dedicato alla celebrazione del suo 500° anniversario: Beretta Titan. Visionaria arma semiautomatica per il tiro moderno, il Titan rappresenta una vera “prima volta” per Beretta, introducendo soluzioni inedite nel panorama armiero sia dal punto di vista estetico sia tecnico.

Carlo Ferlito, amministratore delegato e direttore generale di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta lo presenta così: «Negli ultimi anni, una nuova e innovativa categoria di armi da fuoco ha acquisito crescente rilevanza a livello internazionale: quella dei Modern Sporting Rifle. Questa categoria trae ispirazione dal mondo tattico, traducendo precisione e prestazioni in un design ed ergonomia contemporanei. Con Titan, Beretta presenta oggi la propria interpretazione di questo entusiasmante segmento. Ispirato alla genetica funzionale e a materiali di grado aeronautico, Beretta Titan nasce per essere una naturale estensione dell’utilizzatore e per spingersi oltre i limiti in termini di modularità, versatilità e precisione. Per la prima volta, Beretta concepisce un prodotto che combina materiali all’avanguardia come magnesio, titanio e fibra di carbonio, in una sintesi di prestazioni, eleganza ed eccellenza manifatturiera».

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Pronto per il mondo tattico

Sviluppato attraverso l’ingegneria più avanzata di Beretta e ispirato alle rigorose esigenze del mondo tattico, Titan è un fucile sportivo semiautomatico camerato in 6,5 Grendel. Questa configurazione garantisce prestazioni balistiche superiori e una portata efficace ed estesa, supportate dal sistema a pistone a corsa corta con regolazioni configurabili e da uno scatto a due tempi evoluto.

Come per tutti i pezzi unici dedicati ai 500 anni che verranno presentati da Beretta nel corso del 2026, Titan nasce con un obiettivo preciso: spingere oltre i confini della ricerca, dello sviluppo e della manifattura, dando vita a un progetto autenticamente rivoluzionario. Queste creazioni incarnano la visione di Beretta sul futuro dell’industria armiera, trasversalmente a piattaforme e categorie.

Materiali inediti

L’innovazione più radicale di Titan risiede nella sua costruzione. Il fucile combina materiali ad alte prestazioni mai impiegati insieme prima d’ora in un prodotto Beretta: parte superiore della carcassa in titanio, parte inferiore in magnesio, calcio e astina in fibra di carbonio e impugnatura a pistola in carbonio forgiato.

Questa combinazione senza precedenti incrementa sensibilmente la robustezza strutturale riducendo in modo significativo il peso complessivo, ridefinendo gli standard prestazionali della categoria. Tutte queste nuove applicazioni hanno richiesto uno sforzo straordinario da parte del team Ricerca & Sviluppo di Beretta, a testimonianza dell’impegno costante del marchio verso l’innovazione, l’eccellenza ingegneristica e la maestria produttiva.

Andrea Pasini, Platform Manager for Military Medium & Long Range, ha aggiunto: «La scelta di un nuovo calibro, unita all’impiego di leghe leggere come titanio, magnesio e fibra di carbonio, ci ha portato a riprogettare completamente la piattaforma Beretta, sia internamente sia esternamente. Nuovi materiali e componenti devono essere testati nuovamente in termini di resistenza alle pressioni di sparo e di durabilità in condizioni di utilizzo intensivo. Per questo ci affidiamo sempre a metodologie avanzate di simulazione multidimensionali, che replicano virtualmente il comportamento dell’arma in azione, affiancate da prove fisiche estreme eseguite nei nostri stabilimenti. Tutti questi test hanno evidenziato prestazioni nettamente superiori, confermando il percorso intrapreso: Titan rappresenta una tappa fondamentale che ci guiderà nella progettazione delle armi di domani».

Il tema dei 500 anni

In quanto creazione unica realizzata per celebrare i 500 anni della più antica fabbrica d’armi al mondo, sul Titan non potevano mancare una serie di raffinati dettagli estetici che omaggiano questo traguardo senza precedenti.

L’esclusiva trama camouflage grigia sulla carcassa integra in modo discreto la data 1526, così come manoscritta da Bartolomeo Beretta nel documento che segna l’origine dell’azienda oltre cinque secoli fa. Un inserto con il logo Beretta 500 Anni è incastonato nell’impugnatura in carbonio forgiato, mentre un dettaglio discreto nella parte frontale della slitta Picatinny rende omaggio alla prima scintilla accesa nella fucina di Bartolomeo Beretta, ancora viva oggi.

Il fucile è abbinato a un’ottica premium sviluppata da Steiner, che offre un’esperienza visiva personalizzata, impreziosita da un logo Beretta 500 Anni integrato direttamente nell’interfaccia, visibile attraverso la lente.

“Una dichiarazione d’intenti”

Riccardo Perotti, Law Enforcement & Defense Firearms Manager, ha concluso: «Titan non è semplicemente un fucile: è una dichiarazione d’intenti. Una fusione di prestazioni tattiche ed eleganza cerimoniale, capace di collegare con naturalezza le esigenze del tiro sportivo tattico e il mondo del collezionismo. Ogni dettaglio è stato progettato con estrema cura per riflettere il duplice retaggio Beretta: uno strumento sportivo all’avanguardia e, allo stesso tempo, un oggetto da collezione”.

A completare l’esperienza, Beretta Titan è custodito in una valigetta esclusiva con scocca in vera fibra di carbonio e raffinati interni in Alcantara. L’allestimento custom con taglio francese mantiene ogni componente perfettamente in posizione, mentre ruote integrate e maniglia telescopica garantiscono una mobilità senza intoppi. La stampa diretta sulla fibra di carbonio aggiunge una firma distintiva e personalizzabile, rafforzando il carattere esclusivo di questa creazione unica.