A Enforce Tac, la fiera della difesa in programma a Norimberga subito prima dell’Iwa, è in programma un simposio sulla collaborazione tra Germania e nazioni scandinave.

Sarà uno dei cardini di Enforce Tac, la fiera per le agenzie di sicurezza e le forze armate in programma a Norimberga alla fine del mese, subito prima di Iwa: lunedì 26 e martedì 27 febbraio (ore 10-14.30; la fiera sarà aperta dalle 9 alle 18, e si concluderà mercoledì 28 alle 16) è in programma un simposio germano-scandinavo sull’industria della difesa, un incontro che favorisce la discussione e la partnership tra nazioni diverse.

Da tempo infatti Norvegia e Germania hanno stretto una delle più solide collaborazioni europee per la difesa e i progetti economici collegati; all’incontro aggiunge rilievo la decisione di Svezia (processo in corso di ratifica) e di Finlandia, che dopo l’aggressione russa all’Ucraina hanno chiesto d’aderire alla Nato.

Delle prospettive e degli ostacoli che attendono le forze armate tedesche, della collaborazione con l’esercito e le industrie norvegesi e del ruolo dell’innovazione tecnologica nella difesa discuteranno il colonnello Wellbrink, Stephanie Kraft, capodipartimento dell’ufficio per la Difesa, Michael Kern (Camera di commercio tedesco-norvegese), Tim Ole Boehm (Innovation Norge), Andreas von Bueren, (Bdsv) ed Ebbe Derraas (Midsec Norge); si capisce come mai Isabelle Teufer, manager dell’organizzazione, possa definire Enforce Tac come una fiera pivotale nel settore.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.