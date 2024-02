Girsan Untouchable Mc1911, una 1911 full size, compatta e subcompatta

Government, Commander e Officer: sono tre le varianti in cui la Girsan propone la pistola 1911 Untouchable Mc1911, nei calibri .45 acp e 9×19 mm.

Due calibri, tre taglie e quattro finiture: è chiaro il motivo per cui presentando l’Untouchable Mc1911 la Girsan la descriva come «una pistola 1911 diversa da quella dei vostri nonni». Sono infatti diverse sia l’estetica (finitura nera camo, nero-blu, verde camo o two-tone) sia l’estrema variabilità dell’offerta: nel catalogo si trovano le versioni S (o Government, full size), C (o Commander, compatta) e Sc (o Officer, subcompatta), con canna rispettivamente di 127, 112 e 86 millimetri, nel classico .45 acp (8+1 colpi) e in 9×19 mm (9 colpi). Via via che calano le dimensioni scende anche il peso, da 1.155 a 725 grammi passando per i 1.065 dell’intermedia.

Pistola in azione singola, in ogni variante l’Untouchable (prezzo medio intorno ai 400 dollari) si completa con sicura al pollice ambidestra, impugnatura con texture a esagoni e mira a tre punti, bassa rispetto all’asse della canna; a differenza delle altre due la subcompatta è priva della slitta per accessori.

