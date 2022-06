A Piancardato la Coppa Italia di tiro all’aperto

Domenica 19 giugno la Fita organizza una nuova edizione della Coppa Italia di tiro all’aperto: appuntamento a Piancardato (Pg).

L’edizione 2021 è andata benissimo: era inevitabile che anche nel 2022 la Fita organizzasse la Coppa Italia di tiro all’aperto, in programma a Piancardato (Pg) domenica 19 giugno (inizio ore 8; i turni di tiro si sorteggiano sabato 18). Progettata in collaborazione con Federcaccia, Arcicaccia e Libera Caccia la gara è del tipo open, aperta cioè a tutti i tesserati della Fitav o delle associazioni venatorie convenzionate.

Sono cinque le manche in cui l’incontro si articola (una su quattro sagome a 100 metri nelle quattro posizioni; due a 50 metri su sagoma mobile; solo per i tiratori, due a 200 metri su sagome in forma di piattelli); si spareranno cinque colpi per sagoma in massimo cinque minuti e un solo colpo per i piattelli.

I primi tre delle classifiche individuali riceveranno un premio in denaro (200 euro per l’oro, 100 per l’argento, 50 per il bronzo); è inoltre prevista una classifica a squadre (minimo tre e massimo quattro atleti della stessa regione), anche miste cacciatori-tiratori. Browning e Contessa sorteggeranno inoltre una carabina e un attacco a sgancio rapido per l’ottica.

Per iscriversi (costo 10 euro + 20 di servizio campo) c’è tempo fino al 16 giugno; è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo tavpiancardato@gmail.com o un messaggio Whatsapp al numero 335 6842966.

