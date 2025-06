La Springfield 1911 Ds Prodigy riprende la piattaforma 1911 e la implementa con numerosi aggiornamenti.

Il caricatore è bifilare da 17 colpi (c’è anche un caricatore da 20), ha un modulo dell’impugnatura in polimero montato sul telaio in acciaio forgiato ed è predisposta per il punto rosso. La canna conica è lunga 4,25”.

L’abbiamo messa alla prova all’Oklahoma Camp di Uboldo.