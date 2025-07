Nighthawk Custom e Korth tornano a collaborare: ecco l’Adrenaline

La Nighthawk Custom e la Korth hanno costruito l’Adrenaline, revolver da collezione calibro .357 magnum ispirato all’intensità delle situazioni in cui è necessario difendersi.

Torna prolifica la partnership che in passato ha prodotto il Callahan e l’Executive Series: Nighthawk Custom e Korth sono infatti tornate a lavorare insieme a un revolver da collezione in edizione limitata; dalla collaborazione è nato l’Adrenaline (6.700 dollari), calibro .357 magnum, prodotto in soli quaranta esemplari destinati al mercato americano.

1 di 5

La caratteristica distintiva si rintraccia nell’incisione, in rosso (rossa è anche la mira frontale in fibra ottica, ottimizzata per le situazioni a bassa luminosità o alto stress): nella parte che accompagna alla volata della canna (misura 2,75”, ossia 70 millimetri) gli esagoni lasciano spazio alla formula di struttura della molecola di adrenalina, «un tributo sottile ma potente all’intensità delle situazioni in cui è necessario difendersi». Le guancette, in fibra di carbonio, sono uscite da una stampante 3D.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.