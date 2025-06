Hammerli Arms Forge H1 22 calibro .22 Lr, la 1911 per chi inizia – Test in poligono

La Hammerli Arms Forge H1 22 arriva da un’azienda storica conosciuta e apprezzata nel mondo delle armi da tiro accademico.

Entrata nell’orbita del colosso Umarex nel 2006 come Hammerli Arms, Hämmerli presenta una pistola semiautomatica calibro .22 Long Rifle in stile 1911 pensata per l’addestramento e il tiro informale: la Forge H1 22. Estetica accattivante, precisione e ottimo rapporto qualità-prezzo sono le sue armi vincenti. L’abbiamo provata all’Oklahoma Camp di Uboldo.

Hammerli Forge H1 22 calibro .22 Lr

Produttore : Hammerli Arms (Gruppo Umarex), Germania

: (Gruppo Umarex), Germania Importatore : Origin Stb , Forlì

: , Forlì Modello : Forge H1 22

: Forge H1 22 Tipo : pistola semiautomatica

: pistola semiautomatica Funzionamento : chiusura a massa

: chiusura a massa Canna : 127 mm (5”); disponibile anche con lunghezza di 108 mm (4¼”)

: 127 mm (5”); disponibile anche con lunghezza di 108 mm (4¼”) Scatto : singola azione

: singola azione Percussore : inerziale

: inerziale Sicure : manuale a leva sulla sinistra, sicura dorsale

: manuale a leva sulla sinistra, sicura dorsale Mire : tacca e mirino metallici, inseriti a coda di rondine, con riferimenti bianchi per il tiro istintivo

: tacca e mirino metallici, inseriti a coda di rondine, con riferimenti bianchi per il tiro istintivo Caricatore : 12 colpi, due in dotazione

: 12 colpi, due in dotazione Lunghezza totale : 220 mm (198 mm)

: 220 mm (198 mm) Altezza : 134 mm

: 134 mm Spessore : 35 mm

: 35 mm Materiali : fusto e carrello in lega leggera, canna e otturatore in acciaio

: fusto e carrello in lega leggera, canna e otturatore in acciaio Peso : 930 g (893 g)

: 930 g (893 g) Classificazione : arma sportiva (codice 24_00162s1) 24_00162s2 per la 4,25”

: arma sportiva (codice 24_00162s1) 24_00162s2 per la 4,25” Prezzo: 360 euro

