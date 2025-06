Citadel LevTac-92 calibro .357 Magnum, il test in poligono

Si chiama Citadel LevTac-92 ed è una carabina a leva con calciatura polimerica e canna da 16,5 pollici.

Il calibro è quello potente nato per il revolver: il .357 Magnum, famoso per le sue prestazioni velocistiche.

Importato in Italia da Origin Stb di Forlì, il marchio Citadel ha sede a Reno, in Nevada, e appartiene al grande distributore Legacy Sports International che importa negli Usa marchi prestigiosi come Howa, Nikko Sterling, Pointer e Puma.

Visto che il Banco di prova di Gardone Val Trompia indica il Brasile come Paese di produzione di quest’arma, è assai probabile che si tratti di una Rossi rimarchiata Citadel dal distributore americano.

A ogni modo, nel nome della carabina c’è il richiamo all’archetipo che ha ispirato il modello, la 1892, nome e anno di nascita dell’arma che fu progettata da quel genio di John M. Browning ed era camerata per cartucce corte (come la 44-40, la 38-40, la 32-20 Winchester) che avevano avuto tanta fortuna nel precedente modello 1873; la 1892 è stato un modello di enorme successo: prodotta fino al 1941, ne furono costruiti circa un milione di pezzi.

