A Treviso il 2° Trofeo Ppc1500 Italy

Dal 23 al 25 settembre il Tsn di Treviso ospita il 2° Trofeo Ppc1500 Italy.

Sono ben dodici le categorie in cui s’articola il 2° Trofeo Ppc1500 Italy, organizzato a Treviso (23-25 settembre) da Ppc1500 Italy e dalla locale sezione Tsn. Il trofeo sarà assegnato al tiratore che otterrà il punteggio più alto sommando i punteggi ottenuti nelle gare 24 e 30 colpi (non però Pp1 open) e il massimo punteggio delle gare 48 colpi (non però rifle e minirifle); saranno inoltre premiati i primi tre classificati di ogni categoria.

La direzione di gara sarà affidata a Marco Gasparini. Non sarà consentito l’impiego di proiettili blindati o camiciati (ramati sì); il munizionamento non dovrà erogare più di 610 Joule; sarà obbligatorio l’uso di protezioni oculari e acustiche.

La quota è pari a 10 euro per ogni specialità; per iscriversi c’è tempo fino al 10 settembre. Venerdì 23 e sabato 24 si sparerà dalle 8.40 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.10, domenica 25 dalle 8.40 alle 11.40; i turni di tiro dureranno sempre 20’. Chi ha bisogno di ulteriori informazioni può scrivere una mail a segreteria@tsntreviso.it o telefonare al numero 0422 303315.

Le categorie

Revolver standard 4” (48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri)

(48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri) Revolver standard 2,75” (48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri)

(48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri) Pistola standard semiautomatica 5” (48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri)

(48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri) Revolver standard 5 colpi 2,75” (48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri)

(48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri) Pistola standard semiautomatica 3,65” (48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri)

(48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri) Revolver unlimited 1 (48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri)

(48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri) Pistola unlimited 2 (48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri)

(48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri) Ppc rifle 3 (48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri, bersaglio ridotto)

(48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri, bersaglio ridotto) Ppc minirifle 4 (48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri, bersaglio ridotto)

(48 colpi, distanze 3-7-15-25 metri, bersaglio ridotto) Pp1 5 (30 colpi, distanze 25-15-10 metri)

(30 colpi, distanze 25-15-10 metri) Pp1 open 6 (30 colpi, distanze 25-15-10 metri)

(30 colpi, distanze 25-15-10 metri) Npa7 (24 colpi, distanze 25-20-15-10 metri)

1 aperto a qualunque tipo di revolver con mire metalliche non inseribile nelle altre categorie

2 aperto a qualunque tipo di pistola con mire metalliche non inseribile nelle altre categorie

3 carabine semiautomatiche in calibro da pistola o pistole con conversione tipo Roni

4 carabine semiautomatiche calibro .22 Lr

5 pistole o revolver a mire aperte

6 pistole o revolver con mire ottiche

7 pistole o revolver a mire aperte

