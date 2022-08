Kalashnikov Usa Kommander Kr-103, l’Ak-103 in versione sportiva

Carabina semiautomatica a presa di gas, il Kommander Kr-103 s’ispira all’Ak-103 che Kalashnikov Usa declina in una variante sportiva.

È passato dalla cosiddetta sporterising, la pratica che rende un’arma militare idonea all’impiego civile, e sin dal nome s’ispira chiaramente all’Ak-103 declinato però in una versione tutta americana; è il Kommander Kr-103, la nuova proposta di Kalashnikov Usa «per coloro che desiderano di più di un calcio da carabina abbinato a un’impugnatura a pistola».

Legale anche in California con il caricatore da dieci colpi, nella versione base il Kommander Kr-103 ne impiega uno da trenta calibro 7,62x39mm; la canna, cromata, misura 415 millimetri; della dotazione di serie fa parte una slitta laterale per ottica. Il prezzo al pubblico americano è stato fissato in circa 1.400 dollari.

