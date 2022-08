Chi vuole modificare grip e aspetto della Sig Sauer P320 Axg ora può sfruttare una nuova linea di guancette custom.

Ottone, arancio-nero, verde-nero: sono di tre tipi le guancette custom per la Sig Sauer P320 Axg sviluppate da Sig Sauer insieme a Lok. Per quelle arancioni e verdi si può scegliere tra due diverse configurazioni ergonomiche, standard e palm swell, equivalenti per prezzo (115 dollari); costano un po’ di più (175 dollari) quelle in ottone, disponibili in una sola variante.

1 di 6

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.