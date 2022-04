Aggiudicato l’appalto Next Generation Squad Weapon

Il Pentagono ha assegnato a Sig Sauer l’appalto connesso al bando Next Generation Squad Weapon con cui si rinnovano le armi dei soldati in prima linea.

L’esercito americano affiderà a Sig Sauer il compito di produrre le armi e le munizioni previste dal bando Next Generation Squad Weapon; dopo 27 mesi di test sui prototipi, s’è dunque conclusa la procedura d’assegnazione dell’appalto decennale che tra accessori, ricambi e assistenza vale 20,4 milioni di dollari.

Calibro 6,8mm, saranno dunque le carabine Xm5 e Xm250 (automatica) a sostituire rispettivamente la M4/M4a1 e la M249 Squad finora in dotazione; ne miglioreranno precisione, portata, letalità, leggerezza, gestione del rinculo e performance della canna. In entrambe saranno integrati sia il moderatore di suono sia l’ottica evoluta Xm157 Fire Control, costruita da Sheltered Wings per conto di Vortex; la caratterizzano zoom variabile, reticolo di backup inciso, telemetro laser, calcolatore balistico, suite di sensori atmosferici, bussola, sistema wireless per la comunicazione tra soldati, laser di puntamento sia visibile sia infrarosso e display digitale in sovrimpressione.

