Da Federal Premium nuove munizioni calibro .30 Super Carry

Le Federal Premium American Eagle sono ora disponibili anche come munizioni calibro .30 Super Carry per l’allenamento e l’addestramento.

Full metal jacket da 100 grani con bossolo in ottone ricaricabile: calate nella serie American Eagle, le munizioni calibro .30 Super Carry di Federal Premium assumono questa configurazione. È una delle novità delle ultime ore, per via della quale si torna a discutere del calibro che promette prestazioni analoghe al 9 mm (e dunque migliori del .380 Acp) riducendo però le dimensioni dell’arma. Alla volata di una canna lunga 102 millimetri le American Eagle .30 Super Carry sviluppano una velocità di 381 m/s e un’energia di 470 Joule.

Finora le munizioni per pistole in questo calibro erano dedicate essenzialmente alla difesa personale; Federal Premium rilancia e ora le propone anche per l’allenamento e l’addestramento (32 dollari una scatola da 50 colpi).

