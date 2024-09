Al via i Campionati italiani di tiro a segno 2024

Dal 10 al 15 settembre Bologna ospita i Campionati italiani di tiro a segno: ecco il programma delle finali.

Questa settimana chi ama il tiro a segno non può che far base a Bologna: prende infatti il via in queste ore l’edizione 2024 dei Campionati italiani Uits, che vedranno impegnati oltre 1.400 atleti per un totale di più di duemila prestazioni. Sarà anche l’occasione per vedere competere Federico Maldini e Paolo Monna per la prima volta dopo l’argento e il bronzo ottenuti ai Giochi olimpici di Parigi.

Il programma delle finali

Martedì 10 settembre

14.30 Pistola 10 metri juniores donne

Pistola 10 metri juniores donne 17.30 Pistola 10 metri donne

Mercoledì 11 settembre

12.15 Carabina standard 50 metri tre posizioni donne

Carabina standard 50 metri tre posizioni donne 14.15 Pistola 10 metri uomini

Pistola 10 metri uomini 15.45 Pistola sportiva 25 metri donne

Pistola sportiva 25 metri donne 16.45 Pistola sportiva 25 metri juniores donne

Pistola sportiva 25 metri juniores donne 17.45 Pistola 10 metri juniores uomini

Giovedì 12 settembre

11.15 Carabina libera 50 metri tre posizioni uomini

Carabina libera 50 metri tre posizioni uomini 17.30 Pistola automatica 25 metri uomini

Venerdì 13 settembre

15.30 Carabina 10 metri uomini

Carabina 10 metri uomini 16.30 Carabina 10 metri donne

Carabina 10 metri donne 17.15 Pistola automatica 25 metri uomini

Sabato 14 settembre

11.30 Carabina libera 50 metri tre posizioni juniores uomini

Carabina libera 50 metri tre posizioni juniores uomini 17.30 Carabina 10 metri juniores donne

Domenica 15 settembre

11.30 Carabina standard 50 metri tre posizioni juniores donne

Carabina standard 50 metri tre posizioni juniores donne 14.45 Carabina 10 metri juniores uomini

