La Ruger Lc Carbine anche in calibro 10 mm Auto

La Ruger ha deciso di produrre la carabina Lc Carbine anche in calibro 10 mm Auto.

Mantiene il calcio collassabile, regolabile e sostituibile con uno stile Ar, e la canna filettata di 16,25” (412,75 millimetri; passo di rigatura 1:16”; lega d’acciaio il materiale), ma aumenta la capacità del caricatore (compatibili anche quelli Glock), che anziché 13+1 come in .45 acp o 20+1 come in 5,7×28 mm ora ospita fino a 30+1 colpi: è solo uno degli effetti della scelta della Ruger, che ha deciso di produrre la Lc Carbine anche in calibro 10 mm Auto.

Cresce dunque la disponibilità di una delle armi più apprezzate del catalogo, una carabina leggera (3.220 grammi il peso; 777,25 millimetri la lunghezza complessiva) in calibro da pistola caratterizzata da mire abbattibili brevettate Rapid Deploy, comandi ambidestri (reversibile lo sgancio del caricatore), copricanna free-floating in alluminio con slot M-Lok, slitta Picatinny integrale, attacchi a sgancio rapido Qd. Sull’azione in lega d’alluminio la Ruger ha spalmato una finitura anodizzata tipo III.

Facilmente smontabile senza strumenti particolari, la Lc Carbine calibro 10 mm Auto (1.049 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale; in Italia l’eventuale distribuzione passerà dalla Bignami, che gestisce il marchio) si caratterizza per il meccanismo brevettato Secure Action, che al cane interno associa una sicura a lama al grilletto.

