A fine agosto Rock Auction metterà all’asta l’attrezzo di scena diventato l’arma di Ian Solo in Star Wars.

I dettagli sono pochi perché ancora non è stato diffuso il catalogo integrale, ma la notizia c’è tutta: il 26, il 27 e il 28 agosto Rock Auction metterà all’asta l’arma di Ian Solo in Star Wars.

Si tratta di uno dei tre attrezzi di scena, l’unico non andato perduto, che in mano a Harrison Ford diventarono il DL-44 Heavy Blaster utilizzato per uccidere il cacciatore di taglie Greedo; si risale dunque al primo film della saga, quello del 1977 in seguito noto come Star Wars: episodio IV – Una nuova speranza. Per conoscere qualche dettaglio in più, su tutti il prezzo base, ci sarà però da aspettare.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.