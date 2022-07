Armi Magazine agosto 2022 è in edicola!

Armi Magazine agosto 2022 vi aspetta in edicola dal 15 luglio con tante novità e curiosità. In copertina spicca la Grand Power Stribog Sr9 A3, un’arma divertente per il tiro dinamico e tattico sportivo, ultra compatta, affidabile e di semplice manutenzione

Tra le altre prove a fuoco più interessanti di Armi Magazine agosto 2022, possiamo segnalare: Cz P-10 F Or Sr cal. 9×19 mm, Benelli Montefeltro Wood e Black cal. 12, Gsg Firefly Sd cal. .22 Lr, Hs H11 Rdr cal. 9×21 Imi e Smith & Wesson 327 Performance Center cal. .357 Magnum. Oggi, in Italia, avere una o più armi è forte sintomo di debolezza per il detentore, che risulta il primo a essere colpito dai provvedimenti restrittivi e l’ultimo a essere riabilitato: analizziamo due – fin troppo simili – vicende giudiziarie. Il super-test sulle munizioni è dedicato alle Rws Subsonic Hp .22 Lr, che hanno mostrato una qualità esecutiva degna del prestigioso marchio tedesco. I quattro “figli” di maggior successo generati dalla 7,62 Nato sono senz’altro 308 Winchester, .243 Winchester, 7-08 Remington e .260 Remington: li abbiamo messi a confronto… in poligono! Due approfondimenti nella sezione Law Enforcement: il primo sulle differenze tra il tiro operativo e il tiro sportivo soffermandoci, soprattutto, sul programma addestrativo; il secondo sulla mimetizzazione in ambito militare, in particolare sulle armi leggere. Numerosi esemplari di fucili semiautomatici M1 Garand calibro .30 furono oggetto di riarsenalizzazione e stoccaggio tra il settembre del 1945 e il giugno 1957: vi spieghiamo come riconoscerli. Curiosando in armeria… abbiamo incontrato un revolver calibro .38 Special di dimensioni ridotte ma con la capacità “piena” di sei colpi, una meccanica raffinata, ottimi materiali e una lunga storia di successi alle spalle: il Colt Detective Special. Davvero stuzzicanti la Fx Airguns Maverick Compact 5,5 mm, una carabina ad aria precompressa di tipo bull-pup progettata per elevate potenze e palle pesanti, e l’Umarex Hdr 68, un revolver polimerico calibro .68 di libera vendita che spara pallini di gomma. E ancora, su Armi Magazine agosto 2022, la rubrica ‘Questione di legge’, una coppia di doppiette calibro 12 costruite da Holland & Holland nel 1912 per il maharajah di Patiala, la circolare del ministero dell’Interno sui “meri detentori” di armi, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.