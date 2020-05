Allenamenti durante la fase due dell’emergenza sanitaria, la Fitds scrive al ministero

Il commissario straordinario della Fitds scrive al governo per risolvere l’enigma degli allenamenti durante la fase due dell’emergenza sanitaria.

La Fitds interpella il Viminale per provare a sciogliere uno dei nodi di questi giorni, capire cioè quali spazi lasci la legge (va be’, legge: il Dpcm, le faq e le circolari del governo) agli allenamenti durante la fase due dell’emergenza sanitaria. Perché per gli atleti di interesse nazionale la norma è chiara, via libera. Sul resto si vive di interpretazioni. Il senso della richiesta è: non esiste più il limite che imponeva di allenarsi in prossimità dell’abitazione. Allora fin dove ci si può spingere, visto che la circolare del ministero “ritiene sia consentita […] l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private” se si rispettano le norme sul distanziamento fisico?

Molti atleti iscritti alla Fitds ma non riconosciuti d’interesse nazionale chiedono se possano riprendere a frequentare le strutture. Il tiro dinamico sportivo si svolge infatti “individualmente, all’aperto e nell’assoluto rispetto della distanza di sicurezza”. Per sciogliere l’enigma, la Fitds ha chiesto al governo un’interpretazione autentica “prima di autorizzare alcuna attività sportiva”. È chiaro che la risposta potrà essere estesa a quegli sport contraddistinti delle medesime caratteristiche.

