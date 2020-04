La Fitds pronta a far ripartire gli allenamenti di tiro dinamico sportivo

Gli allenamenti di tiro dinamico sportivo possono riprendere in sicurezza: la Fitds fa forza sul protocollo sanitario preparato negli scorsi giorni.

Se il 4 maggio le autorità sanitarie avranno validato il protocollo di sicurezza e le linee guida, la Fitds ha intenzione di far ripartire gli allenamenti di tiro dinamico sportivo per tutti gli atleti agonisti che concorreranno nel National federale e si contenderanno il titolo di campione italiano. Lo si apprende da una nota diffusa nelle scorse ore. La Fitds ribadisce che le norme di sicurezza che già di per sé caratterizzano il tiro dinamico ben si coniugano con le pratiche utili a contenere la diffusione del contagio da Sars-CoV-2.

Nel frattempo il Coni ha inviato al ministero dello Sport il report in cui il Politecnico di Torino analizza i rischi delle 387 discipline olimpiche. Il governo ha ora uno strumento ulteriore per decidere se e quando far ripartire allenamenti e gare delle diverse competizioni. Conteranno chiaramente “le specificità proprie di ciascuna disciplina”.

