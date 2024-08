Altre due medaglie d’argento per l’Italia nel Mondiale di avancarica

Ancora alla ricerca del primo oro, nel Mondiale di avancarica l’Italia si consola con altre due medaglie d’argento: le hanno vinte Paolo De Francesco e Marco Pasolini.

La Germania scappa in testa al Mondiale di avancarica: il secondo giorno di gare fa salire a sedici (dieci individuali, sei a squadre) il numero di medaglie d’oro complessive.

Ancora alla ricerca del primo successo, l’Italia si consola con altri due argenti dopo quello conquistato da Sergio Magnani (era arrivato anche un bronzo con Luca Torelli): è merito di Paolo De Francesco (spara con una Pedersoli Le Page Maple) nella Kuchenreuter repliche sidehammer, e di Marco Pasolini nella Kuchenreuter youth 25 metri.

Campione europeo in carica, originario di Savignano sul Rubicone (Fc), tesserato per la Compagnia dell’archibugio di Faenza (Ra), Pasolini s’allena al Tsn di Sant’Arcangelo di Romagna. «Ho cominciato con la P10 e non trovo troppe differenze con la Charles Moore di Pedersoli che impiego nella specialità Kuchenreuter» racconta. «Transito tra le due discipline. Sparo anche nella specialità Mariette e in Barsanti a 50 metri, con un revolver Pedersoli».

Le classifiche delle gare individuali

Kuchenreuter originali : 1° Matthias Plöscher (Ger), 2° Bernd Schönborn, 3° Arvid Buckard

: 1° Matthias Plöscher (Ger), 2° Bernd Schönborn, 3° Arvid Buckard Kuchenreuter repliche sidehammer : 1° Alexander Scott (Can), 2° Paolo De Francesco (Ita), 3° Antonio Cerdan Muñoz (Esp)

: 1° Alexander Scott (Can), 2° Paolo De Francesco (Ita), 3° Antonio Cerdan Muñoz (Esp) Kuchenreuter repliche underhammer : 1° Stefan Ernst (Svk), 2° Nick Pye (Gbr), 3° Vladimir Karel (Svk)

: 1° Stefan Ernst (Svk), 2° Nick Pye (Gbr), 3° Vladimir Karel (Svk) Kuchenreuter youth : 1° Pascal Louis (Fra), 2° Marco Pasolini (Ita), 3° Tobias Eckerstorfer (Aut)

: 1° Pascal Louis (Fra), 2° Marco Pasolini (Ita), 3° Tobias Eckerstorfer (Aut) Donald Malson originali : 1° Andreas Wimmer (Ger), 2° Brian Lacroix (Can), 3° Alexander Scott (Can)

: 1° Andreas Wimmer (Ger), 2° Brian Lacroix (Can), 3° Alexander Scott (Can) Donald Malson repliche : 1° Matthias Plöscher (Ger), 2° Maksym Zukow (Pol), 3° Juan Cortès Alamar (Esp)

: 1° Matthias Plöscher (Ger), 2° Maksym Zukow (Pol), 3° Juan Cortès Alamar (Esp) Minié repliche : 1° Reiner Holla (Ger); 2° Timo Aulis Nääthänen Lihavainen (Fin), 3° Noël Risch (Fra)

: 1° Reiner Holla (Ger); 2° Timo Aulis Nääthänen Lihavainen (Fin), 3° Noël Risch (Fra) Miquelet originali : 1° Philippe Martinant (Fra), 2° Johan Karlsson (Sve), 3° Oddvar Deberitz (Nor)

: 1° Philippe Martinant (Fra), 2° Johan Karlsson (Sve), 3° Oddvar Deberitz (Nor) Manton repliche: 1ª Sabrina Rager (Ger), 2° Tamas Dobos (Hun), 3° Bruno Descombin (Fra)

Le classifiche delle gare a squadre

Forsyth : 1ª Slovacchia (287), 2ª Germania (281), 3ª Spagna (279)

: 1ª Slovacchia (287), 2ª Germania (281), 3ª Spagna (279) Boutet : 1ª Spagna (275), 2ª Germania (275), 3ⁱ Stati Uniti

: 1ª Spagna (275), 2ª Germania (275), 3ⁱ Stati Uniti El Alamo : 1ª Germania (252), 2° Portogallo (226), 3ª Spagna (226)

: 1ª Germania (252), 2° Portogallo (226), 3ª Spagna (226) Gustav Adolf: 1ª Germania (270), 2ª Norvegia (262), 3ª Svezia (260)

