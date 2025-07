Il Beretta 694 si fa Black

La Beretta ha declinato il fucile sovrapposto 694 nell’allestimento Black, sia per il trap sia per lo sporting.

L’aggancio dell’astina è regolabile; il sistema di pesi B-Fast consente di modificare il bilanciamento del calcio (è in legno di classe 2,5+, finitura lucida, calciolo Micro-Core); soprattutto, sul gruppo di scatto, sulla leva d’apertura, sulla sicura e sulla bascula spicca la finitura lucida Dlc, che aumenta la resistenza e conferisce al complesso una tonalità inconfondibile: si presenta così l’allestimento Black del fucile sovrapposto 694, calibro 12 sportivo che la Beretta declina nelle versioni Sporting e Trap, entrambe con dettagli verde acido.

Lunghe 71, 76 o 81 centimetri e corredate di strozzatori Optimachoke Hp Black, le canne sono del tipo Steelium Pro; nella lunghezza mediana il triplo cono di raccordo raggiunge i 450 millimetri. Questa geometria, si legge nella nota della Beretta, «combina la comprovata attenuazione del rinculo con una maggior energia terminale e una rosata uniforme con coda allungata»; ne derivano «possibilità più alte di colpire il piattello e prestazioni inalterate con munizioni di ogni tipo».

Le migliori tecnologie Beretta

La chiusura passa dal classico sistema Beretta con spalline e trapezoidali e due robusti spinotti che fuoriescono dal piano di bascula per inserirsi entro le sedi ai lati della culatta; sulla parte anteriore della bascula si trovano due perni cerniera che s’inseriscono negli alloggiamenti ricavati nel monoblocco. La forma dell’incasso offre un campo visivo allargato: due scanalature progressive, infatti, riducono la presenza degli ostacoli ed evitano al tiratore di alzare la testa dalla linea di mira.

Tra le due versioni cambiano sia la bindella superiore, in acciaio rastremata con canalina (10×10 nel Trap, 10×7 nello Sporting), sia la piega, che oltre che 35/55 come nel Trap nello Sporting può essere anche 35/50 e 35/45/55 (Vittoria, per le tiratrici). La Beretta non ha ancora comunicato il prezzo al pubblico.

Daniele Piva, vicepresidente dell’area Business commercial market Beretta, segnala che «l’innovativa finitura Dlc e soprattutto la tecnologia delle canne Steelium Pro esaltano questo fucile». Grazie agli investimenti nel processo di martellatura a freddo e «ai metodi di test e prototipazione all’avanguardia, la tecnologia Steelium Pro continua a fornire le migliori prestazioni sul mercato»: la Beretta ha lavorato «a una maggiore energia terminale, un minor rinculo e una rosata di pallini più efficace».

La scheda tecnica

Produttore : Beretta , via Pietro Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (Bs), tel. 030 83411

: , via Pietro Beretta 18, 25063 Gardone Val Trompia (Bs), tel. 030 83411 Modello : 694 Black Sporting / Trap

: 694 Black Sporting / Trap Tipologia : fucile sovrapposto da tiro

: fucile sovrapposto da tiro Calibro : 12

: 12 Lunghezza canne : 71, 76 o 81 cm

: 71, 76 o 81 cm Cameratura : 76 mm

: 76 mm Tecnologia canne : Steelium Pro

: Steelium Pro Strozzatori : Optimachoke Hp

: Optimachoke Hp Sicura : manuale

: manuale Bindella ventilata : 10×7 / 10×10

: 10×7 / 10×10 Calcio : in legno classe 2,5+

: in legno classe 2,5+ Length of pull : 375 mm

: 375 mm Lunghezza : 1.255 / 1.225 g

: 1.255 / 1.225 g Peso: 3.650 g

